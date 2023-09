Lees terug: FC Emmen wint voor de derde keer op rij in Breda

Welkom

Goedenavond en welkom bij het liveblog van de wedstrijd NAC Breda - FC Emmen. De vorige keer dat deze wedstrijd werd gespeeld, won FC Emmen in Breda met 1-2. Dat was tijdens de nacompetitie van afgelopen seizoen. De return de week daarna werd ook gewonnen. Hoe het afliepn weten we allemaal: Almere City was FC Emmen de baas en daardoor spelen de Drenten dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.