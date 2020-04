Vast in Londen: 'De Tower Bridge is nu helemaal leeg'

Joost werkt aan het University College Londen als universitair docent en onderzoeker. "De situatie hier is in zekere zin vergelijkbaar met die in Nederland." De stad is in officiële lockdown en dat betekent dat niemand de straat op mag. Behalve voor de hoognodige boodschappen of om een uurtje te sporten.

Er is niemand op de Tower Bridge en de London Eye staat stil." Joost Rietveld

Fietstochten

Wemelt het normaal van de toeristen, ziet het straatbeeld er nu heel anders uit. "Er is niemand op de Tower Bridge en de London Eye staat stil. Er zijn geen dagjesmensen op de South Bank, en er worden geen foto's van The Big Ben gemaakt. Een opmerkelijke situatie."

Joost werkt voornamelijk thuis, maar om toch nog een beetje frisse lucht te krijgen, fietst Joost iedere week een rondje door de stad. Wel heel vroeg in de ochtend om zo min mogelijk mensen tegen te komen. "Je bent je gewoon heel erg bewust van alles wat je doet en vooral wat je buiten doet. Wij proberen een keer per week een grote fietstocht te maken. Vorige week hebben we dat voor het eerst gedaan en dat was echt bizar. We zijn vanuit Greenwich over de Tower Bridge gefietst en vervolgens over de noordkant terug over de Westminster Bridge. Dan kom je dus door het centrum van Londen en dat was helemaal verlaten," aldus Joost.

"Die fietstochten zijn echt absurd. Dat is echt heel speciaal. Gisteren zijn we naar het vliegveld gefietst en dat is helemaal verlaten en daar staan vijf vliegtuigen aan de grond. Er landt niets en er stijgt niets op." En het is nu natuurlijk een stuk rustiger, iets wat Joost niet erg vindt. "Een van de dingen die mij het minste aantrekt in Londen is de drukte. En dat is nu wel een stukje beter geworden."

Fietsen door een leeg centrum van Londen (Rechten: Eigen foto)

Van terughoudend beleid naar strenge regels

De maatregelen in Londen werden snel doorgevoerd. "Je merkte in eerste instantie dat de overheid hier terughoudend was om maatregelen door te voeren. De UK liep achter op bijvoorbeeld Nederland met betrekking tot maatregelen. Maar is toch snel tot de realisatie gekomen dat het wel nodig was. En in een redelijk korte tijd hebben ze toen veel maatregelen doorgevoerd. Waardoor ze nu gelijk lopen met landen als Nederland, wat maatregelen betreft."

Thuisfront

De situatie in Nederland krijgt Joost goed mee. "We horen verhalen van familie en vrienden die bij mensen op bezoek gaan of makkelijker de auto pakken om ergens naar toe te gaan. Dat wordt hier ten strengste afgeraden en dat wordt ook wel nageleefd. Er is ook wel veel politie ter been die mensen aanspreken als ze samenscholen. Dat heb ik zelf nog niet gezien. Mensen houden heel erg afstand dus als ze naar de supermarkt gaan. En supermarkten hebben mensen ingehuurd om daar toezicht op te houden."

Joost spreekt veel met zijn vader, Jos Rietveld, directeur publieke gezondheid van GGD Groningen over het coronavirus. "Ik maak mij soms zorgen om hem. Hij heeft een vergroot risico om besmet te raken omdat hij zoveel met mensen uit de zorg bezig is. Maar tegelijkertijd is het erg inspirerend om te zien hoe hij zich inzet voor de situatie en de impact die die heeft met de dingen die doet in zijn werk en dat vind ik erg inspirerend."

