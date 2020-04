Documentaire 'Voorwaarts' over Luchtmobiele Brigade op TV Drenthe

Nooit eerder werd een cameraman toegelaten om de hele opleiding van de Luchtmobiele Brigade van dichtbij te filmen. De documentaire Voorwaarts biedt een unieke inkijk bij het regiment Stoottroepen in Assen.

'Net als iedereen gewoon in het veld geslapen'

Voor journalist Jeroen Kelderman was het ook een bijzondere ervaring. "In het begin kwam ik aanrijden met mijn camera en dan begonnen die jongens al te zweten van, o jee nu krijgen we weer een hele vervelende opdracht, want er komt weer een camera bij. Dat wordt zwaar."

Kelderman is geen onbekende in de militaire wereld. Zo maakte hij eerder de film Missie Kunduz, waar hij in 2013 de Stan Storimans-prijs voor won. Toen volgde hij militairen uit Assen op missie in Afghanistan. De cultuur bij defensie trekt Kelderman aan, al vindt hij het lastig om dat onder woorden te brengen. "Het is lastig, behelpen. Het is improviseren, maar dat maakt het ook weer leuk. Met die eindoefening heb ik net als iedereen gewoon in het veld geslapen. Gewoon een veldbedje mee en achter de auto even slapen totdat je weer verder gaat."

