Drentse gemeenten zetten in op gezondere voeding bij sportwedstrijden

De verantwoordelijke sportwethouders waren gisteren aanwezig bij de start van de EK-beloftenwegrit voor vrouwen in Coevorden. Daar zetten ze hun handtekening onder de afspraken. Drenthe is de eerste provincie waar alle gemeenten zich hieraan committeren.

Gezonde levensstijl supporteren

Coevorder sportwethouder Joop Slomp ontving de rensters gisteren in zijn stad. "Dit moment is een prachtige gelegenheid om samen de intentie uit te spreken om evenementen in Drenthe gezonder te maken", zo sprak hij.