Alternatieve paasviering mislukt: 'Dit is wel heel vervelend!'

Parochiebestuurder Alexander Wenker baalt er flink van. "Het alternatief is nu opnemen en later uitzenden. Het is heel vervelend. Sneu", aldus Wenker.

'De ontmoeting is er niet'

Kerkgemeenschappen in Drenthe zoeken sinds de coronacrisis naar manieren om met elkaar in contact te blijven. In Roden konden de kerkgangers hun foto opsturen en werd die op een stoel geplakt. De voorganger had op die manier tijdens de internetdienst toch een 'volle zaal' om tegen te spreken. "Het voelt voor veel mensen raar. Dit is niet hoe wij het normaal vieren", zegt Wenker. "Mensen zijn thuis en treffen elkaar niet. De ontmoeting is er niet."

Vuur mee naar huis

Traditioneel wordt in de kerk de nacht voor Pasen de paaskaars ontstoken. Dat symboliseert het licht van het verrijzen van Jezus Christus. In Sleen konden gelovigen vanochtend in de kerk hun eigen kaars aansteken met het door de voorganger gezegende vuur. Vervolgens zetten ze de kaars 's avonds voor het raam. "Als teken van hoop en leven", aldus predikant Jitse Scheffer.

Gedurende de ochtend druppelen de kerkgangers de Dorpskerk in Sleen binnen. Een aantal neemt inderdaad een vlammetje mee naar huis. "Het voelt anders want we hebben niet de gemeenschap om ons heen. Het is echt een andere beleving", aldus kerklid Geeske Houkes-Feiken.

Net als in Roden kiezen heel veel Drentse kerken ervoor om de paasdienst uit te zenden via het internet. De dienst van de Triniteitskerk in Roden is uiteindelijk opgenomen en alsnog geplaatst op het internet.

