Open dag azc Paterswolde is goede gelegenheid voor omwonenden en bewoners om nader kennis te maken

Asielzoekerscentra zoals de locatie in Ter Apel zijn regelmatig in het nieuws en meestal op een negatieve manier. Vandaag, op Nationale Burendag, zetten zes locaties in Drenthe waar asielzoekers worden opgevangen, hun deuren open om buurtbewoners een kijkje achter te schermen te bieden.

Een van de asielzoekerscentra die meedoet is die in Paterswolde, dat sinds december 2021 is geopend en waar maximaal 148 asielzoekers kunnen worden opgevangen.

Interactie met omgeving gewenst

"Wij doen eraan mee, omdat we het belangrijk vinden om samenwerking en interactie met de buurt te hebben. Ook willen we de omwonenden de gelegenheid geven om te kijken wat er speelt en leeft op een locatie", zegt locatiemanager Rob Bulthuis.

Bewoners zijn actief betrokken bij de activiteiten voor de open dag. Zo is er de gelegenheid voor omwonenden om waterpijp te roken en om een henna tattoo te laten zetten. "Wij als organisatie faciliteren de open dag. Maar het is voor en door de bewoners georganiseerd. Zij zijn dus betrokken bij de activiteiten op de locatie", aldus Bulthuis.

Al snel nadat de eerste omwonenden het terrein op zijn gelopen, begint in de hal van het azc een gezamenlijke dans tussen omwonenden en bewoners.

Geen overlast

Buurtbewoner John Klip noemt de sfeer heel goed. Hij komt zijn gezicht laten zien als oud-vrijwilliger; hij repareerde fietsen en hielp de bewoners woordjes leren. Hij was al bekend met de locatie voordat het een azc werd, want zijn zoon ging vroeger naar school op wat eerder nog de Bladergroenschool heette. "De kinderen die hier wonen noemen me opa en dat ontroert me."

Klip benadrukt dat er sinds de opening maar een keer een incident is geweest. "Dat vind ik wel een pluspunt voor deze locatie, dat ze alles zo goed in de hand hebben."

Iedere dag lopen de bewoners van het asielzoekerscentrum door de buurt, zonder problemen. "De eerste keer zeggen ze altijd 'salam aleikum' en dan antwoord ik dat ook. Maar de tweede keer zeg ik heel duidelijk 'goedemorgen' en dan zeggen zij de volgende keer ook 'goedemorgen'," aldus Klip.