Stationslift Meppel valt weer uit: twee mensen bevrijd

De lift is voorlopig defect verklaard en kan niet gebruikt worden. Een omstander meldt dat een monteur onderweg is om het systeem weer aan de praat te krijgen.

De stationslift in Meppel heeft een verleden met opsluitingen. ProRail zei in mei vorig jaar dat dat komt door storingen, scholieren die met hun fiets tegen de deur opbotsen of vandalisme. Wat deze keer de oorzaak was van het mankement, is niet bekend.