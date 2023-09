Onze provincie is in de ban van het EK Wielrennen. Verschillende dorpen hebben zich uitgesloofd met mooie kunstwerken. Een feestje voor Schutrups Schoenen in Exloo. Weet jij welke bijzondere mijlpaal de schoenenzaak heeft bereikt? En een vriendengroep uit Alteveer en Kerkenveld haalde een bijzondere stunt uit in New York.