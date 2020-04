Drentse piloot haalt landgenoten terug: 'Het is heel dankbaar werk'

Op dinsdag 31 maart vloog Rodenburg met een leeg toestel van Corendon van Amsterdam naar Antalya en vervolgens Istanbul om landgenoten op te pikken en terug te brengen naar Nederland. "Het is heel fijn voor deze mensen dat ze weer terug zijn", blikt de piloot terug op de enige vlucht die hij de afgelopen weken uitvoerde. "Daarnaast is het ook fijn om deze mensen te helpen. We kregen dankbare reacties toen passagiers het vliegtuig verlieten."

Gespannen

Passagiers lieten op allerlei manieren hun waardering voor het werk van Corendon blijken. Sommigen van hen zaten door de coronacrisis een lange tijd vast in Turkije. Rodenburg kreeg van het management van Corendon tal van berichten doorgestuurd waarin passagiers het vliegtuigpersoneel lof toezwaaiden.

Rodenburg merkte aan hen dat ze gespannen waren. "De sfeer was wat angstig en dat begrijp ik heel goed. Hoewel het toen nog geen harde eis was, hadden mensen al mondkapjes op. Eenmaal aangekomen in Nederland was de opluchting voelbaar."

Rust in de lucht

In de cockpit kreeg Rodenburg er nog weinig van mee. Toen viel hem vooral de rust op die er heerste in het luchtruim. "Normaal gesproken is het op sommige plekken moeilijk om er tussen te komen bij de luchtverkeersleiding. Nu heb ik echt stukken gehad dat er een halfuur lang niks op de radio te horen is geweest."

De in Haarlem woonachtige Drentse piloot voert normaal gesproken in de zomer zo'n drie vluchten in de week uit, in de winter een à twee. Maar door het stilvallen van de luchtvaart kruipt hij de cockpit nauwelijks meer in, hoewel hij nog wel stand-by moet staan voor nieuwe repatriëringsvluchten. "Gelukkig verveel ik me nog niet. Via Corendon volgens we online cursussen om onze kennis bij te spijkeren."