Met 'Plaat voor je kop' neemt Wouter Bessels je mee door zijn muzikale levensverhaal

Peuterspeelzaal

Met de speen in de mond was Bessels al idolaat van alles waar muziek uit komt. "Toen ik twee jaar was begon ik al plaatjes te draaien op de peuterspeelzaal. En mijn moeder draaide veel muziek thuis: ABBA, Stevie Wonder, Neil Diamond, The Beatles... Zo is de voorliefde voor muziek gekomen."