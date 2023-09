Sjoelvereniging viert jubileum, maar 'nóg veertig jaar wordt lastig'

Sjoelvereniging De Brikkenmikkers uit Klazienaveen is aardig succesvol. Eerder deze maand werd een van hun leden nog wereldkampioen op het WK Sjoelen in Gelderland. En vandaag viert de vereniging het 40-jarig jubileum. Maar of ze daar nog eens veertig jaar aan vast weten te plakken, valt nog te bezien.

Het is een ons kent ons, vandaag in sporthal De Zon in Klazienaveen. De kantine zit vol met sjoelfanaten van verschillende verenigingen zoals de Kleppersjoelers uit Hardenberg, Sjoelclub Schavuit uit Assen en Duitse clubs. Ze spelen vandaag een jubileumtoernooi bij De Brikkenmikkers, waarbij ze veertig bakken sjoelen. Een voor elk jaar dat de vereniging bestaat.

Goede kameraden

Gradus Mensen was er vanaf het begin bij. Na veertig jaar bij de voetbalclub ging hij sjoelen en dat doet hij nu ook alweer net zo lang. "Waar is de tijd gebleven?" vraagt Mensen zich af. "Want veertig jaar is een eind! Dat hoor je normaal haast nooit."

En hij heeft er nog lang geen genoeg van. Mensen: "We hebben goede kameraden hier allemaal. Het blijft mooi werk. Elke dinsdagavond gaan we sjoelen en koffiedrinken en gezellig even praten. Dat blijft mooi."

Toch is er een ding dat hij graag anders zou zien: "We willen graag wat jeugd hebben, maar hoe komen we daaraan?" Dit is een probleem dat bij meerdere verenigingen speelt. De sport vergrijst en het lukt niet altijd om voldoende jeugd aan te trekken.

'Weinig nieuwe mensen'

"Als ik kijk naar 35 jaar geleden zijn het dezelfde gezichten die ik nog steeds zie", zegt bestuurslid Nico Stuut. "Er komen weinig nieuwe mensen bij." De vereniging zet in op promotie door bijvoorbeeld workshops op middelbare scholen te geven.

Gradus Mensen is daar ook wel eens bij, zoals laatst nog op het Esdal College. "De kinderen vonden het wel mooi, maar als het afgelopen is pakken ze de telefoon weer en zijn ze weg. Die telefoon heeft eigenlijk alles bedorven." Of De Brikkenmikkers over nog eens veertig jaar nog bestaat kunnen de mannen dus niet zeggen. Stuut: "We proberen zoveel mogelijk leden te krijgen, maar het is erg lastig."

Die overpeinzingen mogen de pret vandaag niet drukken. In de sporthal wordt fanatiek gespeeld en de deelnemers vieren samen een feestje met een hapje, een drankje en live-muziek. Tussendoor is er ook nog tijd voor een sjoelles van Mensen: "Sjoelen kan iedereen, maar je moet goed kijken. Het is net als bij voetbal, je moet goed kijken waar je hem moet raken."