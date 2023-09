Journalisten vragen bij Forum in Groningen hulp in zoektocht door Shell Papers

Journalisten van Follow The Money, Platform Authentieke Journalistiek, RTV Drenthe en RTV Noord vragen vanmiddag aandacht voor het Shell Papers-onderzoeksproject. Bij het Forum in Groningen staat een metershoog bord met daarop een van de documenten uit het onderzoeksproject.

Uit het afgebeelde document is af te lezen dat de NAM uit Assen weigert te betalen voor kosten die de gemeente Groningen maakt vanwege de aardbevingsproblematiek. Het is volgens Follow The Money-journalist Birte Schohaus exemplarisch voor de rol die de NAM (en dus Shell) speelt in de gehele aardbevingsproblematiek.