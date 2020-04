Verraderlijke liefde, oorlogsfilm in de maak tijdens coronacrisis

Kun je een deadline voor een speelfilm halen nu filmen niet mogelijk is door de coronacrisis? Regisseur Thomas Nauw uit Emmen heeft goede hoop dat zijn oorlogsfilm Verraderlijke liefde dit najaar in première gaat, maar het is spannend of dat gaat lukken.

"Zoals het nu lijkt, gaan we het redden. We hadden nog tien à vijftien draaidagen staan. Mocht de komende periode zo gaan als het nu gaat, wordt het wel een probleem", doelt Nauw op de intelligente lockdown van het kabinet. Een lichte versoepeling van de regels zou uitkomst bieden. "We moeten kijken naar wat mag en kan en wat veilig is, maar het kriebelt wel. Dit is dé periode, het is langer licht en als je filmt, wil je dat juist: zo lang mogelijk filmen."

Isa Zwart

Verraderlijke liefde gaat over een boerderijgezin in de Tweede Wereldoorlog dat zowel onderdak biedt aan Joodse onderduikers als aan Duitse soldaten. Onder andere Isa Zwart heeft een rol in de film, ook verzorgt zij de titelsong I Remember. Het grootste deel van de film is klaar, maar er zijn nog wat scènes nodig om de film af te ronden. En die kunnen volgens Nauw prima gemaakt worden zonder te dicht bij elkaar te komen. "Denk aan iemand die in een bos loopt en iemand die bij een boerderij aan het werk is. Dat zijn fill shots, die hebben wij nodig om het verhaal aan elkaar te knopen."

Maar zoals voor iedereen, is het ook voor de regisseur afwachten geblazen. "Het plannen is lastig, je hebt acteurs uit het hele land. Het is een heel gepuzzel." Omdat een deel van de film in Duitsland wordt gedraaid, zijn de makers ook afhankelijk de stappen die de Duitse overheid zet. Ondertussen is het team met ander werk bezig gegaan. "Er wordt gemonteerd op dit moment. De visual effects, explosies worden er 3D ingezet. Op de computer gebeurt dus alsnog veel."

Ondanks alles heeft Nauw dus goede hoop op het halen van de deadline. Hij hoopt dat de film een lichtpuntje kan zijn in het in het water gevallen herdenkingsjaar. "Ik hoop dat wij, als die film wel komt, iets kunnen bieden aan die 75 jaar vrijheid in Drenthe."