Shakespeare Theater speelt volgend jaar 'Een wintersprookje'

In het Shakespeare Theater in Diever wordt volgend jaar zomer de voorstelling Een wintersprookje opgevoerd. Dat heeft regisseur Jack Nieborg gisteravond bekendgemaakt na afloop van de laatste voorstelling van Antonius en Cleopatra.

Het is gebruikelijk dat meteen na de laatste zomervoorstelling wordt verteld wat het nieuwe stuk wordt. Voor volgend jaar is dus gekozen voor Een wintersprookje, een toneelstuk van William Shakespeare uit begin zeventiende eeuw. Het behoort tot de laatste stukken van Shakespeare, die in 1616 stierf.