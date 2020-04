Sarah heeft MS, maar kan door stamceltransplantatie weer 'kilometers wandelen'

Sarah Kingma uit Emmen is 19 jaar als ze hoort dat ze de ziekte multiple sclerose (MS) heeft. Een ziekte die haar hele toekomst op z'n kop zet en waardoor ze uiteindelijk in een rolstoel zou belanden.

Maar nu, vijftien jaar later, kan ze gaan en staan waar ze maar wil. Een klein half jaar geleden kreeg ze een zware behandeling in Rusland, waardoor ze zich nu een compleet ander mens voelt. "Ik heb in Moskou een stamceltransplantatie gehad", vertelt Sarah. "Ze hebben daar mijn immuunsysteem afgebroken door middel van een chemokuur en daarna met stamcellen weer opgebouwd."

Volgens Sarah krijgen in Nederland alleen leukemiepatiënten zo'n behandeling. "Die wordt niet erkend als succesvolle behandeling voor mensen met MS." En omdat ze naar Rusland ging voor de transplantatie, moest ze zelf voor de kosten opdraaien. "Ik moest 65.000 euro bij elkaar verzamelen." Door crowdfunding lukt dat.

Wat houdt MS in? Multiple sclerose is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen (myeline) aangevallen en beschadigd. Zenuwen komen hierdoor bloot te liggen en geven minder goed signalen van en naar de hersenen door. Soms gebeurt dit zelfs helemaal niet. Hierdoor kunnen plotseling verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. Bron: Nationaal MS-fonds

Kilometers wandelen

Het gaat nu heel goed met Sarah. "Ik was in Moskou natuurlijk eerst heel erg verzwakt, maar op de tweede dag dat de chemo werd toegediend voelde ik voor het eerst sinds lange tijd weer de lakens op mijn benen."

Na vier weken mocht ze naar huis toe. "Een week of twee later begon ik weer wat op te krabbelen. En toen begon het eigenlijk echt: elke dag ontdekte ik weer dingen die ik kon." In het begin kon ze hooguit honderd meter wandelen. "Nu maak ik kilometerslange wandelingen. Het wordt steeds beter."

Of Sarah de rest van haar leven profijt heeft van de stamceltransplantatie, weet ze niet. "Ik denk weleens: al is dit maar voor een jaar, dan nog teken ik ervoor. Deze behandeling wordt in Rusland nu twintig jaar uitgevoerd. Er zijn mensen bij wie het minder gaat, maar over het algemeen is het effect van de behandeling blijvend."

Niet genezen van MS

Het is groot misverstand om te zeggen dat ze genezen is van MS. Dat kan namelijk niet. "Het is een chronische ziekte, die blijft tot de dag waarop je doodgaat. Daar is geen behandeling voor, maar je kunt de MS wel stopzetten zodat het niet erger wordt."

In het geval van Sarah is ze juist wel enorm vooruitgegaan. "Ja, zo ervaar ik dat ook. Maar het is niet echt te verklaren waarom de chemo ervoor zorgt dat je beter wordt dan je eerder was. Het is een heel ingewikkeld verhaal over verbindingen."

Maar echt veel erop uitgaan, kan Sarah nu in deze coronatijd natuurlijk niet. "Ik weet gelukkig goed hoe het is om veel thuis te zijn en mijzelf te vermaken. Lekker in de zon zitten, wat in de tuin aankloten, daar kan ik al heel erg van genieten."

Sarah's vlog over de stamceltransplantatie in Rusland