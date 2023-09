Xander Topma en Simon Zandvliet op kieslijst SP

Xander Topma uit Meppel en Simon Zandvliet uit Beilen zijn vandaag tijdens het SP-congres definitief op de kieslijst geplaatst voor de Tweede Kamerverkiezingen in november.

Topma, die nu fractievoorzitter is van de SP in de gemeenteraad in Meppel, staat op plek 22. Statenfractievoorzitter Zandvliet vindt zichzelf terug op plek 37.