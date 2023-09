Verdachte van poging tot inbraak verstopt zich in maïsveld bij Rogat

Een 20-jarige man uit Eindhoven is vannacht in Rogat opgepakt, omdat hij zou hebben geprobeerd in te breken op een industrieterrein.

Inbrekerswerktuig

In de buurt vonden agenten een man, die in zijn auto gereedschap had liggen dat gebruikt kan worden bij een inbraak. Behalve dat de man is aangehouden, is ook de auto in beslag genomen.