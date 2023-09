Bij een ongeluk op de Domeinweg net buiten Fluitenberg is vanmiddag een motorrijder gewond geraakt.

De man reed in een groepje met motoren, toen hij bij het passeren van een vrachtwagen begon te slingeren, in de berm belandde en ten val kwam. De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet verder onderzoek.