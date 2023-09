Westerbork viert EK-feestje als renners door het dorp stuiven

'Hup hup, wie wint de cup?', 'Zet hem op, fiets naar de top!' en 'Westerbork is trots op jullie'. Bij de spandoekenwedstrijd vandaag in Westerbork waren deze kreten in hoofdletters te lezen. Het parcours van het EK Wielrennen kwam vandaag dwars door het dorp en de Börkers maakten er een feestje van.

Een dweilorkest speelde, er was een hapje en een drankje en de koers was via een groot scherm live te volgen. Steeds meer mensen verzamelden zich aan het begin van de middag in het centrum van Westerbork, waar rond half 3 de wielrenners doorheen vlogen.