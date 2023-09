Assen moet kunstzinnige flessen- en blikjeshouders op prullenbakken krijgen

Volgens de stichting is het een gebaar van medemenselijkheid voor mensen die hun inkomen proberen aan te vullen met statiegeld. Volgens Kunst en Cultuur Assen zien we in veel gemeenten zogenaamde 'statiegeldzoekers', mensen die met hun hoofd in de openbare vuilnisbakken graven naar statiegeld. En dat zorgt niet alleen voor veel zwerfafval, maar ook voor een onveilig gevoel bij omstanders.