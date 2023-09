Heel Drenthe moet kunstzinnige flessen- en blikjeshouders op prullenbakken krijgen

Prullenbakken in de hele provincie moeten voortaan kunstzinnige houders voor flessen en blikjes krijgen. Ook in Assen, als het aan de Stichting Kunst en Cultuur Assen ligt, die dat voorstel dan ook bij de gemeente heeft neergelegd.

De Drentse hoofdstad heeft al zogeheten doneerringen om zwerfafval tegen te gaan, maar kunstzinnige houders springen beter in het oog, zo is de gedachte.

Volgens de stichting is het een gebaar van medemenselijkheid voor mensen die hun inkomen proberen aan te vullen met statiegeld. Volgens Kunst en Cultuur Assen zien we in veel gemeenten zogenaamde 'statiegeldzoekers', mensen die met hun hoofd in de openbare vuilnisbakken graven naar statiegeld. En dat zorgt niet alleen voor veel zwerfafval, maar ook voor een onveilig gevoel bij omstanders.