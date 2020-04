Wildcamera: jonge das nu al uit de burcht

Aaldrik Pot onderzoekt met de andere leden van de Dassenwerkgroep Drenthe jaarlijks tientallen burchten. Hij zag tot zijn verrassing tussen twee volwassen dassen het dasje lopen. Pot: "Tot dit jaar was het vroegste jong in Drenthe op 12 april buiten, nu dus 7 april. Wat de oorzaak is, is gissen. Dassen hebben een uitgestelde innesteling van het embryo. Met andere woorden: ver na de bevruchting nestelt de embryo zich pas in de baarmoeder en begint te groeien. Mogelijk dat het onder invloed van de zachte winter eerder is gebeurd dan normaal."

In deze burcht waren in 2017 en 2018 ook jongen. "Maar in 2019 is het vrouwtje doodgereden. Blijkbaar is toch een nieuw vreemd vrouwtje aan komen lopen." Het zou ook kunnen zijn dat de man is vertrokken en dat daarna een van de nakomelingen een nieuwe familie is begonnen.

Op deze wildcamerabeelden zie je links de jonge das.

