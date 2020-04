Veertig vlaggen om samen te herdenken in Eelde-Paterswolde

Dit tijdelijke monument is een idee van inwoner Peter Tholen. "Alles is natuurlijk afgelast en toen bedacht ik mij twee weken geleden dat dit wel eens heel mooi kon zijn", legt hij uit. "Ik denk dat dit wel heel mooi de saamhorigheid van het dorp weergeeft." Naast het monument hangen inwoners ook zelf de vlag uit.

"Het is vandaag natuurlijk Tweede Paasdag, maar voor ons is 13 april de dag waarop Eelde en Paterswolde werden bevrijd", vertelt Diana Huls van de Historische Vereniging Ol Eel.

Vreugde en verdriet

Het is een dag van vreugde maar ook van verdriet. Naast alle vlaggen die fier in top waaien staat een vlag apart, half stok. "Die is om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken, want er zijn in de oorlog ook heel veel slachtoffers gevallen."

Na een oproep van de Historische Vereniging om je vlag te brengen, werden er in een dag veertig vlaggen afgeleverd door inwoners. Maar veel vlaggen zijn hetzelfde. Dus hoe weten de mensen nou dat ze hun eigen vlag weer terugkrijgen? "Daar hebben we iets op bedacht", zegt Huls. "Iedereen heeft zijn vlag een eigen kenmerk meegegeven en elke vlag heeft een eigen nummer. Dat nummer hebben we op de paal geplakt zodat iedereen morgen zijn eigen vlag weer kan ophalen."

Harde wind

Na een uurtje knopen, hangen de vlaggen. "En weet je wat ik nou het mooiste vind?", zegt Tholen. "Windkracht vijf! We wilden dat de vlaggen uitbundig zouden wapperen en moet je nou eens kijken, prachtig!"

Naast het tijdelijke vlagmonument is er aan het einde van de middag ook een herdenking bij het monument in het Kluivingsbos. Daar zijn maar een paar mensen bij aanwezig. De herdenking wordt opgenomen en uitgezonden via internet.