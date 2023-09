NOS-commentator Herbert Dijkstra uit Vries lovend over EK in Drenthe: 'Heb intens kunnen genieten'

Tot afgelopen week was de Elfstedentocht van 1997 het absolute hoogtepunt in de carrière van Herbert Dijkstra uit Vries als NOS-commentator, maar het EK wielrennen in Drenthe kan hier inmiddels aan worden toegevoegd. "Dat je deze wedstrijd in je eigen provincie mag verslaan is geweldig."

Aan parcourskennis had Dijkstra geen gebrek de afgelopen dagen. Hij is de VAM-berg op vorige week zondag en vrijdag zelf nog op gefietst. "Dat maakt het werk wel makkelijker, je kent elk bochtje en elk weggetje van het parcours."

Thuiswedstrijd

"Het is best lekker om je werk zo dicht bij huis te hebben", vertelt Dijkstra. Voor het schaatsen of het wielrennen vliegt hij regelmatig de wereld over, maar voor de verandering was de wedstrijd eens op steenworp afstand van zijn huis. "Ik vind het ook belangrijk om bij een evenement aanwezig te zijn. Tijdens de tijdritten kon ik een praatje maken met de rijders en ploegleider. Je kunt de massageolie dan nog ruiken."

"Je houdt van de provincie, je houdt van het fietsen, je houdt van het werk", dit evenement hadden alles waar Dijkstra om kon vragen. "Ik heb intens kunnen genieten zowel vanuit de commentaarpositie als erbuiten."

Kastelenboek

De week begon voor Dijkstra op woensdag met de tijdritten en 's avonds mocht hij het Kastelenboek in ontvangst nemen, waar de culturele hoogtepunt van de provincie Drenthe in te vinden zijn. Een hulpmiddel voor de internationale commentatoren die deze week in Drenthe aanwezig waren. "Tijdens mijn commentaar in de Tour de France vroeg ik eens aan mijn collega Maarten Ducrot om het kastelenboek aan te geven, zodat ik een reden had om over een brug, kasteel of museum iets te zeggen."

Veel kijkers van het wielrennen vroegen of zij ook zo'n kastelenboek konden krijgen. "Maar deze bestaat helemaal niet", zegt Dijkstra. Voor het EK wielrennen heeft hij meegewerkt aan het Kastelenboek voor Drenthe, waar zijn kennis goed van pas kwam. "En ik geholpen om het op papier gezet vanuit het perspectief van de commentator."

Visitekaartje

Dan naar de het parcours in Drenthe, waar Dijkstra zeer over te spreken is. "Ik kende het parcours al van de Ronde van Drenthe en het Nederlands Kampioenschap dat hier een paar keer is gehouden." En de tocht door de provincie is wat Dijkstra betreft uitermate geschikt voor een kampioenschap. "Het wordt steeds moeilijker om alles af te zetten, maar op de VAM-berg is geen verkeer. Het is wel belangrijk om de VAM-berg meer dan één keer op te gaan, want dan is deze echt slopend. Dat heb je in de wedstrijden van afgelopen weekend wel gezien."

Al bijna dertig jaar lang is Dijkstra aanwezig bij de grootste wielerevenementen, beginnend bij het WK 1995 in Colombia. En op de wereldkampioenschappen heeft hij parcoursen gezien die minder aantrekkelijk zijn dan de tocht door Drenthe. "Dit parcours is zeker WK-waardig."

Iconisch beeld