Drentse aspergestekers bevallen teler in Zuidwolde: 'Volgend jaar weer'

Naar eigen zeggen heeft hij er niets voor hoeven doen. Boerenbelangenorganisatie LTO signaleerde eind mei een tekort aan aspergestekers en stelde de website www.helponsoogsten.nl in, waar mensen die dit werk wilden doen zich konden melden. Weiland denkt dat juist die aandacht ervoor heeft gezorgd dat tientallen Drenten zichzelf spontaan hebben aangemeld om hem uit de brand te helpen. "Begrijp me goed. De situatie is hier natuurlijk niet te vergelijken met die in het zuiden van Nederland. Want hier zijn er maar een paar telers in er zijn vele in Brabant en Limburg", zo zegt Weiland.

Eric Wieland kan gewoon asperges oogsten (Rechten: RTV Drenthe)

Hij heeft nu een lijst van 25 aspergestekers en een reservelijst van ongeveer net zoveel mensen. "Die laatste mensen hebben we maar meteen verteld dat we geen garanties konden geven dat we ook werk voor ze hebben", aldus Weiland.

De medewerkers krijgen hetzelfde betaald als Oost-Europeanen. Dat is gewoon volgens de cao. Weiland zegt dat als je kijkt naar het aantal uren dat ervoor wordt gewerkt, het loon vergelijkbaar is met het loon van een postbode.

Gevarieerd gezelschap

Het is volgens hem een bont gezelschap. "We hebben mensen uit de zorg, iemand uit de reisbranche, medewerkers uit de horeca en studenten." Ze hebben gemeen dat ze gewend zijn om te werken als andere mensen vrij zijn.

Hoe het bevalt? "Heel goed. Oost-Europeanen komen hier om te werken, om uren te maken. Zij hebben hier verder niets anders en willen zoveel mogelijk geld over kunnen maken naar huis. Nu is het heel anders. We werken nu halve dagen, dan heb je ook nog iets aan de rest van de dag. En de werknemers kunnen af en toe een dagje vrij nemen. Op zondag werken we sowieso niet. En het communiceert ook makkelijker in het Nederlands", zo zegt Weiland.

Verpleegkundige Alwin Santing woont in Zuidwolde en werkt 28 uur per week in de thuiszorg. Hij doet het aspergesteken erbij. "Voor de ontspanning. Lekker in de buitenlucht. Ik ken Eric van de vrijwillige brandweer en heb vroeger als jongere veel voor hem gewerkt. Nu doe ik dit als extra."

Voor Janny Bisschop is het nieuw. "Het is mijn derde dag nu. De eerste dag was het echt wennen, want je moet de asperges op een bepaalde lengte afsnijden. Nu snijd ik ze tussen de 22 en 30 centimeter af. En dat is volgens Eric Weiland perfect", lacht ze. Ze heeft een reisbureau in Coevorden en is voor klanten een paar ochtenden in de week bereikbaar voor vragen. Die dienst wisselt ze af met haar medewerkers. "Ik kan niet stilzitten en daarom heb ik Kwekerij Weiland gebeld met de vraag of ik voor ze aan de slag kon."

Minder geld, is dat een probleem? "Ik doe het niet voor het geld. Ik wil gewoon niet thuis zitten en niks doen", zegt Bisschop.

Veel variatie

Jannick Scholing heeft een 0-uren contract bij een horecagelegenheid in Havelte. Dat restaurant bezorgt nu alleen op bestelling. Samen met een collega steekt hij nu dagelijks asperges. "Het is leuk en gezellig werk. Het restaurant waar ik voor werk neemt de asperges af van Kwekerij Weiland en in de toekomst kan ik het verhaal vertellen waar de asperges vandaan komen", zegt hij.

Wat Eric Weiland betreft is het voor herhaling vatbaar. "De sector stond in een negatief daglicht. Ik hoop dat we dat nu kunnen doorbreken. Natuurlijk is het afwachten wat het seizoen verder brengt na corona, maar wat mij betreft hebben we ook volgend jaar Drentse medewerkers."

Drenten steken Drentse asperges (Rechten: RTV Drenthe)