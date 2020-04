Antwerpse bende gebruikte wapens uit Noord-Nederland

De criminele groep die eind februari werd opgerold in Drenthe, Groningen en Friesland, verhandelde wapens en explosieven aan een bende in Antwerpen.

Dat schrijft de Belgische krant Gazet van Antwerpen. Bij de politieacties werden in februari onder andere mannen uit Beilen en Hoogeveen opgepakt.

Aanhoudingen

De politie heeft in Antwerpen in de voorbije weken acht mensen aangehouden en op 39 locaties invallen gedaan. Daarbij werden handgranaten, vuurwapens, explosieven en veel drugs gevonden. Uit afgeluisterde gesprekken zou blijken dat wapens van de Antwerpse bende uit Noord-Nederland kwamen. Het Openbaar Ministerie meldt volgens Omrop Fryslân dat er inderdaad een verband is tussen de zaken.

De criminele organisatie uit Antwerpen zou veranwoordleijk zijn voor meerdere granaataanslagen, beschietingen en brandstichtingen in die stad.

Gees

Ook is er een link met de roofoverval in Gees in 2016 waarbij Koert Elders om het leven kwam. Een pand vanwaaruit de Anwerpse criminele organisatie opereerde, zou gehuurd worden van Fidan J., die in hoger beroep wordt vervolgd voor betrokkenheid bij de overval in Gees. J. wordt gezien als spil in de Antwerpse drugsoorlog.

