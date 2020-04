Zorg Anders Annen hoopt op ander pand per 1 mei voor vijf kinderen

De zorggroep is bezig met het zoeken naar een alternatief, maar zegt niet zomaar vijf opvangplekken te kunnen regelen, volgens Martin Verbree van Zorg Anders. Hij vreest ernstige gevolgen voor de kinderen als ze op zo'n korte termijn moeten verhuizen. "Ik ken geen beschikbare plekken. Onder de kinderen zijn twee broertjes en twee zusjes en in het ergste geval moeten die van elkaar worden gescheiden. Dat zou voor hen een traumatische ervaring zijn. Maar dat proberen we natuurlijk te voorkomen. Desnoods breng ik ze naar het gemeentehuis. Want wie komt er in dit geval op voor het belang van de kinderen?"

Lange zoektocht alternatief

Het gaat hier volgens Verbree om kinderen met jeugdtrauma's en hechtingsproblemen die al vaak zijn verhuisd van instelling naar instelling. Op de locatie zijn twee of drie begeleiders op vijf kinderen.

Volgens Verbree duurt de zoektocht naar een ander pand al meer dan een jaar. Een andere locatie werd in januari van dit jaar op het laatste moment onverwachts afgewezen door de gemeente. De buurt vond het allemaal te lang duren en stapte naar de rechter omdat die vond dat de gemeente moest gaan handhaven. De rechter gaf de buurt gelijk en de gemeente gaf Zorg Anders tot 15 april de tijd om uit te wijken naar een andere locatie op last van een dwangsom van 5000 euro per week met een maximum van 50 duizend euro. Maar vanwege corona handhaaft de gemeente voorlopig niet. Wethouder Henk Heijerman wilde niet reageren. Ook een benaderde buurtbewoner wilde geen commentaar geven.

Zorg Anders heeft twee alternatieve locaties op het oog en hoopt dat een van die locaties per 1 mei beschikbaar komt. "Op dit moment kan ik daar nog niets over zeggen omdat de onderhandelingen nog gaande zijn", zegt Verbree.

Zorg versus wonen

Over de situatie loopt ook nog een bodemprocedure. Volgens Verbree is de wisselende begeleiding een van de hete hangijzers. "Als ik me er zelf in zou schrijven, dan zou het geen probleem zijn. Dan heet het een gezinshuis. Dat kan hooguit een tijdelijke oplossing zijn. Wij dachten van begin af aan dat het mocht wat we doen. Een kind heeft recht op woonruimte. Op de bewuste locatie wordt zorg geleverd en de kinderen wonen daar ook. De rechter zegt nu dat zorg verlenen niet hetzelfde is als wonen. Het is nog afwachten wie er gelijk krijgt in de bodemprocedure. Als we winnen zouden de kinderen in theorie weer terug kunnen verhuizen", aldus Verbree.

Het stoort hem dat er nooit echt een gesprek is geweest met de gemeente en met de buurt. "Toen wij begin 2017 in het pand in Annen kwamen hebben wij visitekaartjes uitgedeeld. Wij hebben nooit iets gehoord. Via de gemeente hoorden we ineens dat er klachten waren. Maar details gaf de gemeente niet", zo zegt Verbree.

Definitie overlast?

Overlast vindt hij een subjectief begrip. "De buurt ervaart overlast. Maar wat is overlast? Ik zeg niet dat de kinderen overlast veroorzaken. Ik vergelijk het weleens met een brommer. De een vindt dat een mooi geluid en de ander niet. Er zal vast wel een voorbeeld zijn van een schreeuwend kind. Maar is dat overlast?"

Verbree hoopt niet dat Zorg Anders de dwangsom daadwerkelijk moet gaan betalen. "Als het zover komt dan doen we dat natuurlijk. Maar dat zou ons wel erg raken als kleine organisatie. En ik denk dat het goed komt. Er is altijd een oplossing gekomen, dus dat zal nu ook wel zo zijn."