NOM lijdt miljoenenverlies, nieuwe tegenslagen verwacht

De Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) heeft over 2019 een verlies van 5,2 miljoen euro geleden. Dat is iets minder dan de organisatie twee maanden geleden verwachtte.

De NOM is de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, die probeert om de economie en het vestigingsklimaat in Noord-Nederland te versterken. De provincie Drenthe is een van de aandeelhouders van de NOM. Begin februari waarschuwde de organisatie nog dat het een verlies van tussen de 6,5 en 8,5 miljoen euro verwachtte. Het verlies wordt veroorzaakt door onder meer lagere dividendopbrengsten, faillissementen en het feit dat weinig bedrijven succesvol zijn verkocht.

In totaal hebben 89 bedrijven vorig jaar steun gekregen van de NOM. Samen investeerden deze bedrijven 331 miljoen euro in groei, innovatie en werkgelegenheid in Noord-Nederland. Dit leverde 405 nieuwe arbeidsplaatsen op.

Nieuwe tegenslag verwacht

Door de coronacrisis verwacht directeur Dina Boonstra dit jaar nieuwe tegenslagen. Zo hebben ruim 60 van de in totaal 174 bedrijven die steun van de NOM ontvangen een regeling aangevraagd om rente en aflossingen uit te stellen. "Recreatie, horeca en de evenementensector en hun toeleveranciers ondervinden directe impact van de coronacrisis, maar ook kwekerijen of bedrijven die afhankelijk zijn van grondstoffen uit Azië, de VS en delen van Europa raken in de problemen", zegt Boonstra. "Van regio tot wereldniveau, overal vinden kettingreacties plaats en het is nog niet te overzien wat de gevolgen hiervan zijn op middellange termijn."

Ook jonge, vernieuwende bedrijven en snelle groeiers die in de regio actief zijn, worden volgens de NOM-directeur hard geraakt door de crisis. Bovendien zouden zij buiten de boot vallen voor landelijke bancaire borgstellingsregeling. "Daarom zetten wij ons samen met de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen in voor een overbruggingskrediet."