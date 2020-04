Hoogeveen neemt zwembad De Dolfijn vervroegd onder handen

De gemeente Hoogeveen begint zo snel mogelijk met groot onderhoud aan zwembad De Dolfijn in Hoogeveen. In eerste instantie stond dit onderhoud in het najaar gepland. Nu het zwembad gesloten is vanwege het coronavirus, begint de gemeente eerder met het onderhoud.

Op deze manier wordt voorkomen dat het zwembad in het najaar dicht moet en opnieuw inkomsten misloopt en gebruikers hinder ondervinden. Voor het groot onderhoud wordt ruim 320.000 euro uitgetrokken.

Het zwaar verouderde overdekte zwembad De Dolfijn zou in eerste instantie verdwijnen en vervangen worden door een nieuw complex met een overdekte ijsbaan en zwembad. Maar in september vorig jaar zette de gemeente een streep door deze nieuwbouwplannen. Het college van burgemeester en wethouders liet daarop een onderzoek uitvoeren naar de staat van het huidige zwembad. Ook werd gekeken naar wat nodig is voor een veilig gebruik voor de korte en lange termijn.

Veiligheid in orde

Uit het onderzoek blijkt dat in het zwembad geen zorgen zijn om de veiligheid. Wel zijn verschillende onderdelen van het complex, dat gebouwd werd in 1969, verouderd en moeten vervangen worden. Zo moet het leidingwerk en de coating van de baden op korte termijn worden aangepakt. Als dit niet wordt gedaan, dan kunnen er wel problemen ontstaan.

Gesloten

Vanwege het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen is zwembad De Dolfijn op dit moment gesloten. Het college heeft daarom besloten om het groot onderhoud aan het zwembad nu op te pakken. Het geld, 320.000 euro, stond al in de gemeentebegroting en is beschikbaar. Volgens wethouder Slomp is dit een goed moment voor het onderhoudswerk. "Door het onderhoud nu op te pakken kunnen onze inwoners straks het zwembad weer gebruiken en hoeft het niet nogmaals dicht. Daardoor voorkomen we de nadelige effecten van een reguliere sluiting."

Over de toekomst van het zwembad wordt nu nog geen besluit genomen. Daarover wordt voor de zomervakantie een voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad.

