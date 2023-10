Expeditie Nederland: oplossingen voor het huisartsentekort

In Barger-Compascuum is het in 2019 even flink spannend. Huisarts Van der Wal gaat namelijk met pensioen. Twee jaar lang zoekt zij naar een opvolger, maar vindt die niet. Ongeveer 1650 patiënten dreigen zonder dokter komen te zitten. En ook in Nieuw-Weerdinge kondigt de huisarts aan met pensioen te gaan en is het even zoeken naar een opvolger.