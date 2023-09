Gossip Girl-roddelkanalen actief op steeds meer Drentse middelbare scholen

Het Harens Lyceum, waar ook Drentse leerlingen op zitten, heeft al actie ondernomen. In een nieuwsbrief staat dat accounts worden gerapporteerd. "Daarnaast voeren in de komende week alle mentoren een gesprek over deze accounts in hun klas, waarbij wij als school duidelijk een standpunt zullen innemen en op zullen roepen om niet deel te nemen aan het verspreiden van dit soort geruchten." Ook vraagt de school aan de ouders/verzorgers om het gesprek hier thuis over aan te gaan.