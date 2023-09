Toeristische sector moet in strijd om de ruimte 'hoog van de toren blazen'

Het toerisme in ons land zit in de lift. Wat Drenthe betreft weten vooral Duitsers Drenthe meer te vinden. Maar tegelijkertijd neemt ook de druk op de beschikbare ruimte toe. Moeten vakantiegangers en ondernemers in de recreatieve sector straks vechten voor een ontspanningsplekje?

Honderden professionals zijn vandaag in Drenthe om over dit onderwerp in gesprek te gaan tijdens de 'Toerisme Top'. Dat jaarlijkse congres wordt ieder jaar in een andere provincie gehouden. In de ochtend doen alle bezoekers het Gevangenismuseum in Veenhuizen aan, 's middags bevindt het gezelschap zich in De Nieuwe Kolk in Assen.

Strijden voor je plekje

Daar wordt gesproken over de (beperkte) ruimte in Nederland. En de discussie hierover is actueler dan ooit, stelt de sector. Denk daarbij aan ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, natuur en landbouw. Ieder domein moet daarin strijden voor zijn plekje. "En de toeristische sector zal flink hoog van de toren moeten blazen", zegt directeur Astrid Crum van Marketing Drenthe.

Dat is nodig, vindt zij, omdat toerisme minder aandacht krijgt dan het verdient. Zo werd de sector vorige week opnieuw niet genoemd in de Troonrede op Prinsjesdag. En dat steekt. "Er wordt nooit over gesproken, maar recreatie is wel enorm belangrijk voor het geluk en welzijn van onze inwoners. Ik wil daarom een oproep doen aan beleidsmakers. Wordt een plek aangewezen voor bijvoorbeeld woningbouw, kijk dan ook naar de combinatie met groen."

'Een gebied zo groot als de Veluwe moet erbij'

Uit een onderzoek van de ANWB bleek eerder al dat de groene ruimte per inwoner drastisch afneemt. Op dit moment heeft Nederland per inwoner 308 vierkante meter aan recreatieruimte. Door bevolkingsgroei en toename van toerisme neemt de groene ruimte voor Nederlanders tot 2050 af met 32 vierkante meter als er niets wordt gedaan, aldus de ANWB. Overigens vormt de provincie Drenthe daarop een uitzondering, omdat volgens voorspellingen van het CBS hier straks minder mensen wonen.

"We moeten slim kijken hoe we functies kunnen combineren", stelt Crum. Want de opgave is volgens de directeur van Marketing Drenthe groot. "Als we kijken hoeveel ruimte een inwoner nodig heeft om goed te kunnen recreëren, dan moet er een gebied zo groot als de Veluwe tot aan 2050 in Nederland erbij komen om iedereen te kunnen voorzien."

Duitsers en Chinezen

Dat een stukje ontspanning in de provincie populair is, blijkt wel uit het feit dat het toerisme in Drenthe in de lift zit. Uit cijfers die zijn bijgewerkt tot en met juli blijkt dat het aantal overnachtingen in onze provincie ten opzichte van vorig jaar met 4 procent is toegenomen.

Hoewel augustus wat betreft het weer niet heel denderend was, verwacht Crum dat september weer het een en ander rechttrekt, onder meer door hoge temperaturen en activiteiten als het EK wielrennen. "In onze campagnes hebben we ingezet op het voor- én naseizoen. Dat gaat ook helpen." Opvallend is overigens dat Duitsers Drenthe massaal weten te vinden: 160.000 Duitsers (700.000 overnachtingen) bezochten de regio in de eerste zeven maanden van het jaar. Crum spreekt van 77 procent groei.