Expeditie Nederland: landbouwgrond Oude Willem teruggegeven aan de natuur

Voor Expeditie Nederland kijken we hoe het er, vijf jaar later, voor staat met die natuur. We werpen onze blik op de aangelegde slenk die in het najaar en de winter het water moet vasthouden in het gebied. Dat is de plek waar eerst de aardappelen, aardbeien en lelies in de grond stonden. Maar we gaan ook naar de voormalige Tilgrup, een kanaal dat is gedempt. En we zijn op de berg van Oude Willem, ook wel de Oude Willemsberg genoemd.