‘Eenzaam lammetje op de heide? Laat het liggen’

De natuurorganisatie merkt op dat in deze tijd regelmatig lammetjes op de heide worden verstoten omdat er een menselijke geur aan zit. "We hebben veel kuddes in Drenthe die zonder herder op de heide verblijven en zich daar uitstekend redden. Dat wil zeggen dat die schapen ook zelfstandig lammeren.

Om te voorkomen dat het vocht dat vrijkomt bij een geboorte roofdieren aantrekt, verplaatst de moeder haar lam. Daar ligt het dan alleen. De moeder komt dan meerdere keren per dag langs maar is ook vaak op afstand", vertelt Freerk Heuker, herder in Hijken.

Blijf uit de buurt

Hij benadrukt dat mensen niet in de buurt van zo'n eenzaam-ogend lammetje moeten komen. "Vooral het ras Schoonebeeker is vatbaar. Mensen hebben het beste met de dieren voor en vinden het zielig als er ergens een lammetje alleen ligt. Maar als iemand in de buurt komt, krijgt dat lammetje een menselijke geur. Dan wil de moeder het lam niet meer hebben en stoot ze het af", vult de herder aan.

Als mensen wel in de buurt komen, is de kans groot dat het schaap haar lam aan het lot overlaat. "Dan valt het ten prooi aan bijvoorbeeld de vos. Dit proberen we te voorkomen. We hebben vrijwilligers die tijdens de lammertijd regelmatig over de heide lopen om te kijken of lammetjes zijn afgestoten. Zodra dat het geval is breng ik het lammetje naar een kennis die het verder wil verzorgen. Omdat ik meer dan 500 dieren heb, kom ik daar helaas niet aan toe", sluit Heuker af.