Hoogeveen stelt na faillissement Scala subsidie beschikbaar voor buitenschoolse kunst- en cultuurlessen

Hoogeveen wil de komende jaren iets meer dan een ton subsidie beschikbaar stellen voor het buitenschoolse cultuuraanbod. Dat doet de gemeente naar aanleiding van het rapport van onderzoeksbureau Blueyard. Het bedrijf is, na het faillissement van kunstencentrum Scala, ingeschakeld om de toekomst van het buitenschoolse cultuuraanbod in Zuidwest-Drenthe te onderzoeken.

Verdeling op basis van score

Hoogeveen schreef eerder in de cultuurnota van de gemeente dat het cultuuraanbod voor iedereen betaalbaar moet blijven. De nieuwe subsidieregeling moet dat in stand zien te houden de komende jaren.

Tijdelijke oplossing

De gemeente Hoogeveen schrijft in een brief dat het collectief bereid is om de tijdelijke oplossing door te zetten tot aan 1 januari volgend jaar. "Dit betekent dat de continuïteit van het amateurkunsteducatie aanbod tot die tijd is gewaarborgd."