Man uit Oosterwolde leider van gewelddadige Noord-Nederlandse bende

De man die gezien wordt als de leider van een Noord-Nederlandse bende die eind februari is opgerold, wordt verdacht van wapenhandel, oplichting en poging tot doodslag. Het gaat om Hendrik van der H. uit Oosterwolde. Van der H. werd op 27 februari samen met de 36-jarige Jan B. uit Hoogeveen aangehouden in een kringloopwinkel in Oosterwolde.

Verder staat op de aanklacht dat de man uit Oosterwolde zich schuldig heeft gemaakt aan mishandeling, mensenhandel en het bezit van vuurwapens en munitie. Dat maakt het Openbaar Ministerie vandaag bekend.

Flinke wapenvondst

Eind februari heeft de politie op 17 locaties in het noorden invallen gedaan en tien aanhoudingen verricht. Onder hen zijn twee Drenten. In Drenthe zijn panden in Roden, Beilen en Hoogeveen doorzocht. Daarbij zijn drie Kalasjnikovs en meerdere vuistvuurwapens gevonden. Verder vond de politie grote hoeveelheden munitie van diverse (zware) kalibers, kilo's synthetische drugs, een zwaar explosief, kruit, springstoffen, zuren, kapmessen en honkbalknuppels.

De politie gaat ervan uit dat de kringloopwinkel net over de grens in het Friese Oosterwolde het hoofdkwartier was van de organisatie. De Hoogeveense Jan B. werkte in de kringloopwinkel. Hij is in het verleden al eens samen met Hendrik van der H. veroordeeld voor heling. Gisteren werd bekend dat er banden zijn met een bende uit Antwerpen. De groep uit Noord-Nederland leverde wapens en explosieven aan de Belgen.

Dodelijke woningoverval Gees

De Belgische krant Gazet van Antwerpen meldt nog dat Fidan J., wordt gezien als spil in de Antwerpse drugsoorlog. J., uit het Belgische Borgerhout, wordt vervolgd voor betrokkenheid bij een gewelddadige woningoverval in 2016 in Gees. Daarbij kwam Koert Elders om het leven. Drie medeverdachten in deze zaak zijn in hoger beroep veroordeeld voor celstraffen tot dertien jaar. De zaak tegen J. is terugverwezen naar de rechtbank. Op 21 januari is een regie-zitting in deze zaak geweest. Het is nog onduidelijk wanneer hij opnieuw voor de rechtbank in Assen moet verschijnen.

Morgen wordt Van der H. opnieuw voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die zal bepalen of het voorarrest van hem en zeven andere verdachten verlengd wordt met nog drie maanden. Twee andere verdachten worden vrijgelaten, er is voorlopig geen aanleiding om die twee langer vast te houden. Het OM wil nog niet zeggen welke verdachten zijn vrijgelaten. Ook is nog niet bekend waar de overige verdachten van verdacht worden.

Mensenhandel is een nieuwe verdenking tegen Van der H.. Het OM wil daar niet inhoudelijk op ingaan. Bij mensenhandel kan bijvoorbeeld gedacht worden aan gedwongen prostitutie of het onder dwang werken in een hennepkwekerij.

'Zaken staan los van elkaar'

Volgens het OM staan de zaken in het noorden en in Antwerpen los van elkaar. "Wij deden hier al onderzoek naar de hoofdverdachte, Van der H.. We kregen een melding dat hij bezig zou zijn met het plegen van strafbare feiten. Tijdens dat onderzoek kregen we een steeds duidelijker beeld van wie er nog meer bij betrokken waren", zegt woordvoerder Bart Olmer van het OM. "Beide onderzoeksteams hebben wel informatie gedeeld maar geen gezamenlijk onderzoek gedraaid."

De zaak in Antwerpen kwam aan het rollen nadat het de politie gelukt was afluisterapparatuur te plaatsen in een woning van een van de verdachten. Uit de opgevangen gesprekken werd duidelijk dat de wapens en explosieven afkomstig waren uit Noord-Nederland.

Schietpartij Drachten

Langzaam wordt ook duidelijk wat er zich afgespeeld heeft bij de arrestatie van een van de verdachten in Drachten. Daar werd een 43-jarige inwoner uit Marum in zijn been geschoten. Dat gebeurde toen de man wapens wilde overdragen. De recherche had de zaak de hele tijd onder controle en de verdachte in beeld, zo stelt het OM. Het lijkt er dan ook op dat de politie de zaak in scène heeft gezet om de Marummer op heterdaad te kunnen betrappen.

