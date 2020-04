Hoogeveense ondernemers brengen warme groet in kille tijd

Tientallen ondernemers waren vanmorgen al voor openingstijd hun stoep aan het opfleuren met een mooie krijttekening. Het is een initiatief van de Stichting Centrummanagement Hoogeveen. En er werd massaal gehoor gegeven aan deze oproep.

"Wij hebben bedacht dat we ook maar eens iets positiefs moesten doen en niet alleen maar met de negatieve kant van de crisis bezig moeten zijn", zegt bestuurslid Albert Jan Vos. "Het leuke hiervan is dat de ondernemers onderling ook weer contact hebben. Gelukkig werken ze ook massaal mee en we fleuren meteen het centrum op."

Always look on the bright side

"Het is wel een ludieke actie. Ik kreeg vorige week een mailtje en toen dacht ik: nou, dat weet ik niet. Maar bij mij moet het dan even landen en nu denk ik, ik ga er helemaal voor", zegt Janny Schenkel namens Livera. "Onze boodschap is 'Always look on the bright side'. Ik vind dat je optimistisch moet blijven ook al zijn het barre tijden voor de retailers. Wij willen er het beste van maken."

Iedereen verdient goud

"Je hebt een hart van goud." Dat is de boodschap van de plaatselijke juwelier Groeneveld. "Wij vinden dat iedereen die een steentje bijdraagt aan de coronacrisis toch een goede daad verricht. En het is voor ons als juwelier ook een beetje dubbelzinnig dat iedereen goud verdient", zegt Matthieu Luitjens.

Hart onder de riem

Heinri Schonewille is eigenaar van Grandcafé Marron en La Brochette. Terwijl Marron is gesloten levert Brochette nog wel afhaalmaaltijden. "Stay healty" en "Hart onder de riem" staat er voor de restaurants te lezen. "Het zou mooi zijn als we op 1 juni weer open kunnen. We hebben bij beide zaken grote terrassen. Daar kun je afstand houden. En dan zouden we nog een mooi stuk van de zomer mee kunnen pikken", besluit Schonewille.

Dronebeelden: Michael Steenbergen Videoproducties