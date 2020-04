Bevers al jaren onder de radar in het Friese Veen

Op beelden van een wildcamera zien we een bever met takken slepen, waarschijnlijk bedoeld voor de burcht. Het is niet de eerste bever in dit Drents-Groningse natuurgebied, wel een van de weinige. Boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten weet dat er eerder een bever in het gebied was. Dat was een paar jaar nadat in 2008 de eerste bevers in het Noorden waren uitgezet. "Dat was Willem, en hij was nogal mak, je kon hem bijna pakken. Hij is op de Meerweg tot moes gereden." Het razende verkeer is een probleem voor onder meer de bever. Er wordt gewerkt aan een diervriendelijke oversteek.

Opvallende geur

Maar na Willem was het stil. Bij Natuurmonumenten wist men niets van de bevers die ondertussen toch een burcht aan het bouwen waren. Toch rook Sonja van der Wijk, vrijwilliger bij Natuurmonumenten, echt een bever toen ze voor ottermonitoring in het gebied was. "Het is zo'n diepe, opvallende geur, een beetje van ouderwetse schoenpoets. Het moest wel van een bever zijn."

Na wat speurwerk, samen met Cindy de Jonge, vond ze ook knaagsporen. Met een bootje gingen ze eropuit en daar zagen ze de burcht. "Ongelooflijk wat we toen zagen. Een hele bult takken met modder erop, een enorme burcht. Anderhalf meter hoog, zo'n vijf meter breed. Deze moet er al meer dan een jaar staan."

Op beelden van de wildcamera van Van der Wijk zien we een bewoner van de burcht. Tekst gaat door onder de video.

Groeiend aantal bevers

Tijdens de zoektocht stuitte Van der Wijk op nog twee andere burchten. "Eentje is al jaren oud, daar leven geen bevers meer in. En ergens anders nog een kleine burcht." De populatie bevers groeit in Nederland, mede door de aaneenschakeling van (natte) natuurgebieden. Maar ze zijn nog steeds kwetsbaar en staan op de rode lijst van beschermde zoogdieren.

Hovenier van de dierenwereld

De impact van de bever op het Friese Veen is nog niet zo groot. Boswachter Zwiers: "Op termijn zal de komst van de bever wel iets doen met het natuurgebied. Een bever wordt ook wel de hovenier van de dierenwereld genoemd. Hij zal zorgen voor meer dood hout, en dat is positief. Het gebied is nu helemaal dichtgegroeid, vroeger waren er meer open plekken." De bever zal in zijn eentje nooit het oprukkende bos kunnen weerhouden, maar hij zet zijn tanden er wel in. "Ik zag dat hij begonnen is aan een gigantische populier van zo'n zestig centimeter doorsnede."

Verschillende gasten

Van der Wijk houdt via wildcamera's de bevers in de gaten. "Er komen ook hartstikke veel otters in beeld. Ik had van tevoren niet kunnen geloven dat de natuur hier zo rijk is!"

Op deze wildcamerabeelden zien we otters, die geregeld voor de 'bevercam' verschijnen. Voor in beeld een boom waar de bever aan begonnen was; als je goed kijkt zie je de knaagsporen op de bast.