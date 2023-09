'Waar blijven de wielrensters toch?' Meppel in gesprek met organisatie EK na overslaan plaatselijke ronde

"Ik reed achteraan en keek al de hele tijd om waar de vrouwen bleven. Tot onze grote verrassing zagen we ze daar ineens stilstaan, op de weg voor Nijeveen."

Henk Roze is bestuurslid van Grupetto, de wielervereniging in Meppel. Hij is niet de enige die zich afvroeg waar ze bleven. Ook het publiek langs de kant en de gemeente had die vraag zaterdagmiddag.

Bijna honderd wielrensters uit Europa beginnen zaterdag in Meppel aan hun strijd om het Europees kampioenschap. Er zou eerst een plaatselijke ronde in Meppel gereden worden. Leuk voor het publiek, waarna bij Nijeveen de officiële start zou zijn. Zou. Die plaatselijke ronde in Meppel is nooit verreden. "De ronde door de binnenstad was één van de afspraken met de organisatie van de EK wielrennen, die de route heeft bepaald", reageert de gemeente. "Deze ronde is nooit gereden en daarom ook niet in beeld gebracht. Hierover gaan we met de organisatie in gesprek." De gemeente had 30.000 euro vrijgemaakt voor het evenement.

Grupetto rijdt vooraan

Met een groep van ongeveer vijftig mensen mocht Grupetto zaterdag voor de wielerkoers uitfietsen tijdens de Europese kampioenschappen wielrennen. "Het is teleurstellend verlopen", zegt Roze. "Al bij de start was het chaotisch", weet hij. Want de organisatie maant de 50 wielrenners van Grupetto om zo snel mogelijk weg te wezen. Zij staan voor de start klaar om voor het peloton uit te rijden tot aan Nijeveen. Dat is overlegd met de organisatie. Die informatie is alleen niet bekend bij de wedstrijdcommissarissen aan de start.

Met gezwinde spoed vertrekken de recreatievelingen. "We hebben veel te hard gereden. We raceden met 34, 35 kilometer door het centrum. Normaal halen we dat al niet", lacht hij. Een neutralisatie klinkt alsof het er niet hard aan toegaat. Voor de profs is het dat ook niet, maar het gaat alsnog tegen de 30 kilometer per uur. En aan Grupetto de taak om voor de profs te blijven.

"We moesten een paar minuten ervoor uitrijden. Ik reed zelf achteraan en keek steeds achterom. Op de Ceintuurbaan zag ik nog een glimp van ze. Wij sloegen linksaf op de rotonde. Zij dus niet. Als wij, zoals de bedoeling was, echt voor het peloton mochten rijden, was het niet fout gegaan. Dan hadden ze ons gewoon kunnen volgen."

Want het gaat allemaal fout op een rotonde. In plaats van links af slaan op de rotonde, gaat het peloton rechtdoor. Al snel worden de 97 wielrensters stilgezet op de doorgaande weg naar Nijeveen, omdat ze anders door het normale verkeer zouden rijden.

Publiek staat voor niets langs de kant

"Het ging bij ons overigens ook fout op de rotonde", vervolgt hij. "Wij wisten wat de route was, maar de motor voor ons ging ook al rechtdoor." En daar blijft het niet bij. "Ik had tegen mijn vrouw gezegd dat we langs de Sluisbrug zouden rijden. We zijn er nooit langsgekomen. We werden al snel in Meppel de verkeerde kant op gestuurd. Onze ronde in Meppel was dus ook nog eens korter."

De vrouw van Henk Roze is niet de enige die voor niets heeft gewacht. Het is zaterdag druk langs de straten in Meppel. Kinderen met ouders, wielerfans, trotse Meppelers en gewoon geïnteresseerden staan te wachten tot de vrouwen hun rondje rijden. Actief Meppel deelt petjes en klappers uit aan het publiek. Ze zijn niet nodig. De rensters komen nooit langs.

Ze rijden linea recta naar Nijeveen. Vlak voor Nijeveen legt de organisatie de wedstrijd stil. Verkeersregelaars die in Meppel staan, moeten in allerijl erlangs om de rest van de route te beveiligen. Want door het rondje over te slaan, komen de wielrensters ineens tussen het normale verkeer te rijden.

Nijeveen langer in de spotlight

Voor Nijeveen betekent het wat extra aandacht. De helikopter die plaatjes zou moeten maken van Meppel, maakt dat nu van Nijeveen. "Het is wat cru om te zeggen dat Nijeveen profiteert van de situatie in Meppel", reageert Herwin Lokken, voorzitter van Ondernemend Nijeveen. "Ik heb de beelden teruggekeken en de kerk van ons is mooi in beeld gebracht. Voor het dorp is het natuurlijk prachtig."

Extra bijkomstigheid is de neutralisatie. In Nijeveen zou de start zijn, maar door de chaos is de neutralisatie verlengd door heel Nijeveen. "Als Nijeveen zijn we natuurlijk trots op de aandacht die we hebben gekregen en dat de beelden door heel Europa zijn gegaan. Het is heel mooi dat het de gemeente is gelukt om het evenement hier naar toe halen. Helaas pakt het iets anders uit dan gewenst. Waar gewerkt worden, worden fouten gemaakt."