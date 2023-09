Big Bazar krijgt weer geen extra tijd van rechter, bankroet dreigt

Big Bazar krijgt van de rechter opnieuw niet meer tijd om afspraken te maken met schuldeisers. Voor de derde keer heeft de rechtbank in Leeuwarden geweigerd om een schuldenexpert aan te stellen die voor de koopjesketen nog een uitweg uit de financiële problemen had kunnen zoeken.

De advocaat van Big Bazar gaat ervan uit dat dinsdag het faillissement wordt uitgesproken. In Drenthe heeft Big Bazar winkels in Emmen, Assen, Meppel, Hoogeveen, Coevorden, Nieuw-Amsterdam en Klazienaveen. In afwachting van een faillissement is het filiaal in Assen alvast dicht. Ook de winkel in Hoogeveen hield de deuren al gesloten.

Afkoelingsperiode

De keten beloofde tijdens de rechtbankzitting vorige week nog miljoenen euro's aan financiering toegezegd te hebben gekregen. Dat geld had de rechter moeten overtuigen om door schuldeisers gedane faillissementsaanvragen tijdelijk op pauze te laten staan en een herstructureringsdeskundige aan te stellen. Maar de rechter heeft er geen vertrouwen in dat de keten nog te redden valt.

"Ondanks een mogelijke kapitaalinjectie luidt het oordeel dat Big Bazar onvoldoende middelen heeft om aan haar lopende verplichtingen gedurende een af te kondigen afkoelingsperiode te voldoen", aldus de rechter.

Big Bazar meldde deze zomer in de financiële moeilijkheden te zitten, onder meer door de forse prijsstijgingen in de winkelstraat waardoor klanten minder zijn gaan uitgeven. Tot ergernis van verhuurders van winkelpanden en leveranciers zijn de laatste tijd veel rekeningen niet meer betaald. Ook zijn er al veel winkels gesloten. Van de ruim 120 filialen zijn er minder dan honderd over en de schulden lopen in de tientallen miljoenen euro's. Om betaling van facturen af te dwingen dienden meerdere schuldeisers een faillissementsaanvraag in voor Big Bazar.

Reddingsactie ligt niet meer voor de hand

Nu ook deze laatste reddingspoging op niets is uitgelopen, zullen de faillissementsaanvragen voor de keten dinsdag opnieuw worden behandeld. Van Oorschot denkt dat er dan meteen een bankroet volgt.

De keten verkeerde al twee keer in een soortgelijke situatie en beide keren werd er vlak voor de deadline nog een nieuw verzoek ingediend voor het aanstellen van een schuldenexpert. Daardoor kwamen de aanvragen voor een bankroet telkens opnieuw in de wacht te staan.