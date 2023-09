Subsidie van het Rijk voor Drentse bibliotheken

De bibliotheken in Emmen, Hoogeveen en Coevorden ontvangen extra financiële steun van het Rijk. Daarmee kunnen ze hun dienstverlening verbeteren. De bieb in Hoogeveen ontvangt in totaal 208.000 euro. Hoeveel de bibliotheken in Emmen en Coevorden krijgen, is niet bekend.

De bijdrage komt uit het potje voor 'eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024' van het Rijk. Gemeenten kunnen daar namens de plaatselijke bibliotheek een subsidieaanvraag indienen om voor het geld in aanmerking te komen. De drie Drentse bibliotheken behoren tot de 52 gemeenten in Nederland die deze ronde in aanmerking zijn gekomen voor de subsidie. In november volgt weer een ronde waarin bibliotheken een subsidieaanvraag kunnen indienen.

Langere openingstijden