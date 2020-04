Gehandicaptenzorg in coronatijd: 'Mijn werk is psychisch zwaarder geworden'

"Mijn werk is psychisch wel zwaarder geworden", erkent Hans Ledeboer, persoonlijk begeleider van kinderen met een verstandelijke beperking bij Vanboeijen in Assen. "Je voelt mee met de ouders en de kinderen die elkaar nu niet kunnen zien. Dat is heel erg sneu en dat neem je mee."

Nieuwe dagstructuur

Door het wegvallen van de dagbesteding heeft Ledeboer met zijn collega's een nieuwe dagstructuur moeten ontwikkelen, maar ze proberen zoveel mogelijk de structuur van voor het coronavirus vast te houden. Waar Ledeboer eerder met de kinderen ging zwemmen, gaat bewegen er nu op een andere manier aan toe. "Er komt nu iemand van sport en spel en die gaat aan de ene kant van het hek staan. Wij staan dan aan de andere kant van het hek en gaan een uur lang op muziek sportoefeningen doen. Dat is hartstikke leuk. Daarnaast wandelen, fietsen en rennen we veel met de kinderen. De hele dag binnen zitten is voor ons al niet fijn, laat staan voor een kind."

Ook Aron Hemel, coördinerend cliëntbegeleider bij Visio De Brink in Vries, moest met zijn collega's een nieuw ritme voor de cliënten opbouwen. Een aantal cliënten ging doordeweeks naar een zorgboerderij, maar dat kan nu niet meer. "In plaats daarvan gaan we bijvoorbeeld met ze in de tuin werken, de varkens voeren of de stal uitmesten." Volgens Hemel zijn deze activiteiten nu nog mogelijk omdat er nog geen uitval is van personeel. "We proberen het daarom zo lang mogelijk vol te houden om deze mooie dingen te blijven doen."

Angst om virus over te dragen

Waar iedereen in Nederland anderhalve meter afstand van elkaar moet houden, is dat voor zorgmedewerkers en cliënten niet mogelijk. "De mensen met wie wij werken zijn visueel en verstandelijk beperkt", legt Hemel uit. "Wij moeten ze letterlijk bij de hand pakken en ze helpen met douchen en aankleden. Dat is gewoon niet te doen op anderhalve meter afstand."

Maar voor de rest volgen zorgmedewerkers de strenge richtlijnen. "Wij mogen alleen thuis en op het werk zijn", vertelt Ledeboer. "Ik ontvang thuis geen bezoek en ook mijn kinderen mogen niet met vriendjes of vriendinnetjes spelen. Daarnaast houd ik zoveel mogelijk afstand van mijn collega's en was ik heel vaak mijn handen."

Bij Hemel mogen medewerkers niet op dezelfde dag op meerdere groepen komen. Ook niet voor een kopje koffie of voor de gezelligheid. Na de dienst moet het personeel douchen en schone kleren aantrekken. Pas dan mogen zij de volgende dienst weer op een andere groep komen.

Ondanks alle maatregelen is er onder het personeel toch een bepaalde angst om de cliënten te besmetten. "Je weet dat je met een kwetsbare groep werkt. Kinderen hebben hartproblemen of zware epilepsie. Dan weet je als het virus hier binnenkomt, dat het hele grote en nare gevolgen kan hebben", aldus Ledeboer.

Contact met familie

Er wordt op allerlei mogelijke manieren geprobeerd om de cliënten in contact te brengen met hun naasten. Er wordt veel gevideobeld en op afgeschermde Facebookpagina's worden foto's geplaatst. Ledeboer: "We plaatsen ook bij de rapportages meer foto's en we appen meer foto's naar ouders en familie zodat ze toch enige vorm van contact hebben."

Beeldbellen is niet voor iedereen weggelegd. "Dat werkt gewoon niet altijd", vertelt Hemel. "Cliënten moeten maar net snappen waar het geluid vandaag komt en hoe zoiets werkt. In plaats daarvan stuurt een van de ouders elke dag een kaartje naar haar zoon. Dat is een onderdeel van het dagprogramma geworden: de postbode die het kaartje komt brengen, het voorlezen en het kaartje een plek geven."

Maar ondanks de vele alternatieven is het voor cliënten en de familieleden niet makkelijk. "Als jij je kind niet kan zien of niet even een knuffel mag geven, is dat verschrikkelijk", vertelt Ledeboer. "Er is een verschil tussen de ratio en de emotie. Ouders snappen verstandelijk de maatregelen, maar emotioneel lang niet altijd", vertelt Hemel. "Ik had een moeder aan de telefoon en die zei: 'ik vind het heel vervelend dat je belt, want het doet mij elke keer pijn als ik aan mijn kind denk, wetende dat ik niet op bezoek kan komen'. Daarna vond ze het wel weer fijn dat ik belde, maar dat zijn wel de reacties die je krijgt."

Ook voor de cliënten is de situatie lastig. "Het ene kind kan de situatie heel goed meekrijgen en zegt 'ik wil naar huis. Waarom kan ik niet naar huis?'. Het andere kind kan niet praten, maar wijst wel steeds naar de foto van zijn ouders", legt Ledeboer uit. Daarnaast zijn sommige kinderen uit zijn groep boos en verdrietig. Ledeboer gaat dan met het kind zitten en probeert uit te leggen wat er aan de hand is. "Soms is dat één keer, maar soms ook vijf keer per dag. Wij tonen dan begrip en vertellen dat de situatie ook niet leuk is."

Positieve draai

De huidige situatie brengt niet alleen maar narigheid met zich mee. Het personeel leert de cliënten nu veel beter kennen en er ontstaan overal mooie initiatieven. Hemel: "Wij merken nu bijvoorbeeld dat een aantal bewoners veel meer tot rust komt nu ze vanuit huis een zinvolle dagindeling hebben en niet meer naar de dagbesteding gaan. Sommigen genieten nu meer van de dag nu ze op de groep kunnen blijven. Na deze periode gaan we dan ook kritisch kijken of dat niet zo kan blijven."

Ledeboer merkt op dat de samenwerking tussen collega's heel goed gaat. Volgens hem zijn de lijntjes veel korter. Er is meer contact met gedragswetenschappers en leidinggevenden en de mensen van de sport komen regelmatig langs. "We worden heel goed ondersteund en dat zie je wel, want de kinderen hebben een hele leuke dag. Dus deze periode brengt ook allerlei goede dingen met zich mee. Ook dingen waarvan wij denken dat wij die er na straks na corona lekker inhouden", stelt Ledeboer.

Maar ook aan het personeel wordt gedacht. "Bij ons zijn er een aantal acties geweest van medewerkers onderling", vertelt Hemel. "Medewerkers van de nachtdienst hebben voor de mensen van de ochtendploeg T-shirts opgehangen met de tekst 'kop d'r veur'. Die hingen over het hele terrein. Dat is een prachtige, spontane actie. Fantastisch!"