Drenthe opnieuw een van de gevaarlijkste verkeersprovincies

In 2019 kwamen in Drenthe 29 mensen om het leven door een verkeersongeluk. Dat zijn er drie meer dan een jaar eerder. Daarmee is Drenthe na Noord-Brabant relatief de gevaarlijkste verkeersprovincie van het land.

Gemiddeld 2,4 mensen kwamen op Drentse wegen om het leven per miljard gereden kilometers. Alleen Brabant is onveiliger met ruim 2,5 slachtoffers per miljard gereden kilometers. Landelijk kwamen 661 mensen om door een verkeersongeval, wat neerkomt op 1,6 slachtoffers per miljard kilometer.

Het aantal slachtoffers op de Drentse wegen past binnen de trend. De afgelopen tien jaar schommelt het aantal verkeersdoden hier jaarlijks tussen de 20 en de 35.

Aantal verkeersdoden neemt landelijk af

Landelijk gezien nam het aantal verkeersdoden vorig jaar met 17 af. Het aantal verkeersslachtoffers onder twintigers en dertigers steeg met 24 procent: van 147 in 2018 naar 183 in 2019. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers.

De meeste verkeersslachtoffers waren inzittenden van een personenauto (237); 168 bestuurders en 69 passagiers. Daarnaast overleden onder andere 203 fietsers, 52 motorrijders, 49 voetgangers, 42 bestuurders van een scootmobiel en 42 brom- en snorfietsers.

Meer motorrijders slachtoffer

Het aantal motorrijders dat omkwam in het verkeer nam toe van 42 in 2018 naar 52 vorig jaar. Ook kwamen in 2019 meer bromfietsers en inzittenden van personenauto's om. Wel kwamen er minder fietsers om in het verkeer. Rijdend op een e-bike kregen 65 personen in 2019 een dodelijk verkeersongeval; dit is een derde van alle fietsdoden. In 2018 overleden 57 e-bikers door een verkeersongeval.

24 procent meer twintigers en dertigers omgekomen in verkeer

Het aantal mensen in de leeftijd van 20 tot 40 jaar dat omkwam in het verkeer is gestegen van 147 in 2018 naar 183 in 2019, een stijging van 24 procent. De grootste toename is zichtbaar bij inzittenden van personenauto's (van 80 in 2018 naar 93 in 2019), motorrijders (van 24 in 2018 naar 32 in 2019) en bromfietsers (van 3 in 2018 naar 11 in 2019).

Bij 40- tot 60-jarigen daalde het aantal verkeersdoden met 21 naar 105 in 2019. Deze afname is nagenoeg alleen bij fietsers te zien. Het aantal fietsdoden in deze leeftijdsgroep nam met bijna de helft af (van 46 in 2018 naar 24 in 2019).

Helft verkeersdoden 60 jaar of ouder

De helft van het aantal verkeersdoden was 60 jaar of ouder. Het aantal verkeersdoden in deze leeftijdsgroep nam wel af van 350 in 2018 naar 324 in 2019. In 2018 nam het aantal verkeersdoden in deze leeftijdsgroep nog toe met 62. Oudere dodelijke verkeersslachtoffers (60-plus) hebben relatief vaak een fietsongeval, terwijl verkeersslachtoffers jonger dan 60 jaar voornamelijk omkomen bij een auto-ongeluk.