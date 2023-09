Tien grote fotopanelen over LHBTQIA+-gemeenschap in Meppel: 'Hopen dat het mensen aan denken zet'

"Wij vinden het vaak heel leuk om door de jeugdboeken te struinen met oude foto's. Maar dat is lang niet voor iedereen zo. Sommigen zien dan iemand op de foto die ze niet zijn. Dan zien ze een klein jongetje terwijl ze nu vrouw zijn. Dat is pijnlijk. Je jeugd is dan niet in beeld vastgelegd."

Hein-Jan Keijzer, directeur van Stichting Pride Photo Award, vertelt over de openluchttentoonstelling op de Wheem in Meppel. Daar staat de Pride Photo Exhibition, bestaande uit tien grote fotopanelen met aan beide kanten foto's van thema's en problemen waar de LHBTQIA+-gemeenschap mee te maken heeft. Het gaat bijvoorbeeld om de mensenrechten in verschillende landen, diversiteit op de werkvloer of LHBT onder mensen met een verstandelijke beperking.

Op de tentoonstelling zijn enkele foto's te zien die zijn ingezonden voor de Pride Photo Award. Jaarlijks worden daar zo'n 6.000 foto's voor ingestuurd.

Winnaar van de award

Het thema van de tentoonstelling is 'The Process of Change'. Keijzer verduidelijkt het thema aan de hand van de winnende foto. Op de foto is een jonge transman Ky Smiley (20 jaar) te zien met zijn 5-jarige broertje. Ky is geboren als meisje, maar onderging vorig jaar een operatie om van geslacht te wisselen. "Je kan het nog zien aan zijn litteken op de borst", wijst Keijzer. De foto werd gemaakt voor een schoolopdracht. "Maar hij durfde het niet in te leveren." Met de nodige steun leverde hij de foto wel in voor de Pride Photo Award, die hij dus wist te winnen.

Bij de foto's op de panelen staat een kort verhaal en een QR-code. Als mensen die scannen kunnen ze een audiofragment beluisteren over de foto en kunnen ze meer informatie lezen. "We hopen dat het mensen aan het denken zet", zegt Keijzer. "Dat je er langsloopt en denkt: 'zo heb ik er niet eerder naar gekeken'."

Voor het eerst in Meppel

Vorig jaar stond het in Assen, en nu dus in Meppel. "We vinden het superbelangrijk om hier aandacht aan te schenken", zegt wethouder Jeannet Bos. "Dit is een heel belangrijk thema, waar niet genoeg aandacht voor kan zijn." Volgend jaar doet de tentoonstelling Drenthe opnieuw aan. Waar het volgend jaar staat is nog niet bekend.