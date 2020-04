Verloskundigen van buitenpraktijken weer welkom in ziekenhuis Emmen

Verloskundigen van de buitenpraktijken zijn weer welkom in het ziekenhuis in Emmen (Rechten: Pixabay)

Verloskundigen van buitenpraktijken zijn weer welkom bij een bevalling in het ziekenhuis in Emmen. Dat heeft zorggroep Treant besloten. Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus waren verloskundigen van buiten de ziekenhuizen niet welkom bij de bevalling in het ziekenhuis.

In een mail aan de praktijken schrijft de zorggroep dat de incidentie van het coronavirus in het Noorden laag is en dat dit daarom weer is toegestaan. Dit geldt ook voor kraamzorg. Mocht de situatie verslechteren, dan wordt dit weer verboden, schrijft Treant. Iedereen die het ziekenhuis in en uit wil, moet eerst door de witte screeningtent heen om te kijken of er klachten zijn, zoals koorts.

'Heel fijn'

Jacquelien Oving van verloskundigenpraktijk Katja & Jacquelien uit Emmen is blij met het besluit. "Dit is vooral voor de mensen heel erg fijn, om je eigen verloskundige dan bij je te kunnen hebben in het ziekenhuis."

Of er nu meer zwangeren kiezen om weer in het ziekenhuis te gaan bevallen, dat durft de Emmense verloskundige niet te zeggen. "We hebben wel veel zwangeren die thuis wilden bevallen vanwege angst voor besmetting of het risico zoveel mogelijk in te dammen. Ook kunnen wij als 'eigen' verloskundigen er dan bij zijn."

'Ze zijn allemaal heel stoer'

Oving is trots op de zwangere vrouwen die de praktijk begeleidt. "In het begin was er wel onrust en waren er, logisch, heel veel vragen. Maar ik vind ze heel erg stoer allemaal." De roze wolk waarop ze normaal gesproken leven is misschien nu wel wat kleiner, zegt Oving. "Kraamvisite voor het raam ontvangen, dat lijkt me vreselijk. Het moet de mooiste periode zijn, waarin je graag aan iedereen wil laten zien wat voor mooi kindje je op de wereld hebt gezet."

'De sjeu is er wel af'

Het is een rare tijd, ook voor de praktijk. "De sjeu is er nu wel af. We doen nu heel veel telefonisch, omdat we mensen zo kort mogelijk in de praktijk willen hebben. Het is allemaal heel onpersoonlijk. Een gezellig praatje over hoe het gaat tijdens het spreekuur, dat is er niet meer bij. Een pretecho doen we bijvoorbeeld ook niet meer."

Ook dragen verloskundigen beschermende kleding tijdens de bevalling, als bijvoorbeeld de partner van de zwangere klachten heeft. "De partner mag thuis met klachten nog wel bij de bevalling zijn, maar in het ziekenhuis niet. De partner mag zonder klachten wel bij de bevalling in het ziekenhuis zijn", zegt Oving. "Gelukkig is het hier nog niet zo als in Brabant, waar dat niet meer mag."

'Heel raar, als je iemand negen maanden begeleid hebt'

Dat de verloskundigen in het ziekenhuis welkom zijn, geldt alleen voor bevallingen zonder medische indicatie. "Bij een medische indicatie is dat altijd zo, dan word je overgedragen aan het ziekenhuis. Maar voor de coronacrisis konden we iemand binnen nog overdragen, als diegene bijvoorbeeld vanuit huis naar het ziekenhuis moet. Nu moeten we buiten bij de witte tent afscheid nemen. Het is heel raar als je iemand al negen maanden begeleid hebt en dan zo afscheid moet nemen."

