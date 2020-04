De kermisbranche maakt zich klaar voor 1,5 meter-samenleving

Spelbrink staat normaal gesproken met zijn oliebollenkraam op het Koopmansplein in Assen maar heeft met zijn familiebedrijf ook nog andere kermisattracties. Het seizoen zou voor Spelbrink eigenlijk beginnen met de lentekermis eind maart in Assen, maar die kermis is afgelast in verband met de corona-maatregelen. Spelbrink gebruikt zijn tijd daarom voor extra onderhoud aan zijn attracties en voor het bedenken van plannen om zo snel mogelijk weer aan de gang te kunnen.

"We snappen dat een kermis bij een groot evenement als de TT of de Nijmeegse Vierdaagse niet door kan gaan, en alles op zijn tijd, maar een kleine kermis op een dorpsfeest moet volgens ons straks wel kunnen. Wij zijn al druk aan het kijken hoe we dat vorm kunnen gaan geven", aldus Spelbrink. "We kunnen bijvoorbeeld met extra hekken en bewaking werken. Ook het meten van de temperatuur van de bezoekers en het gespreid naar binnen laten van het publiek behoort tot de mogelijkheden."

"Voor ons is er vooral de angst van wat er gaat gebeuren. Een hele grote onzekerheid waar we mee kampen." " Chris Spelbrink, kermisexploitant

Festivals

Festivalorganisatoren lobbyen momenteel in Den Haag voor een verbod op festivals deze zomer. De organisatoren hopen op die manier de schade te kunnen verhalen bij de verzekering. De kermisbranche valt onder dezelfde regeling maar kan niet zo gemakkelijk aankloppen bij de verzekering. Spelbrink is bang dat kermisexploitanten tussen wal en schip vallen. "Het gaat om zeker duizend mensen die werkzaam zijn in de kermisbranche en vele miljoenen euro's", zegt Spelbrink.

Coronakermis

Volgens Spelbrink zijn er op dit moment verschillende werkgroepen bezig om te kijken hoe zo'n zogenaamde coronakermis eruit moet gaan zien. "In Apeldoorn wordt deze week als proef zo'n kermis opgebouwd. Er komen dan verschillende mensen die er verstand van hebben om te kijken of het veilig is", zegt Spelbrink.