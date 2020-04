Asser bedrijf Watter mag desinfectiegel niet meer leveren

Eigenaar Alfred Koop van Watter baalt flink. "In het begin hadden we een dopjesprobleem, maar dat hebben we nu opgelost. De dopjes komen uit Zweden, Slovenië en Polen. We kunnen nu gaan leveren, maar dat mag dus niet."

Veel vraag

Watter maakt al vele jaren een systeem om op locatie een desinfectiemiddel te produceren. De systemen worden gebruikt in de industrie en de agrarische sector. Toen het coronavirus Europa bereikte, werden de bakens verzet en een desinfecterende handgel gemaakt. In binnen- en buitenland was gelijk veel vraag naar de handgel en het bedrijf probeert op te schalen.

"We worden dwarsgezeten door bureaucratie. Terwijl we juist iedereen in deze tijd van corona aan desinfectiemiddelen willen helpen", zegt Koop. " Alfred Koop, Eigenaar van Watter

De basis van het desinfectiemiddel is volgens Koop uitvoerig getest. Ook Europees en voldoet volgens hem aan alle regels. "Alleen omdat we het nu in een potje stoppen en aan de particuliere markt verkopen worden we niet toegelaten tot de markt. Dat vind ik heel jammer", aldus Koop.

Twee bezwaren

Het bedrijf heeft voor het desinfectiemiddel een vrijstelling aangevraagd bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) maar niet gekregen. Dat heeft volgens het Ctgb twee redenen. "Ten eerste worden er alleen vrijstellingen gegeven aan producten voor professionals in de zorg, dit is een product voor particulieren. Voor particulieren is er geen tekort zoals in de zorg. Daarin volgen wij ook het RIVM die aangeeft dat we gewoon onze handen moeten wassen", zegt een woordvoerder van de Ctgb.

Verder heeft het college bedenkingen bij het product van Watter. "De concentratie werkzame stof natriumhypochloriet in de handgel is mogelijk niet hoog genoeg. Ook kan de concentratie van de werkzame stof afnemen als het product langere tijd niet wordt gebruikt", zegt de woordvoerder. Volgens Koop voldoet het product wél en is dat ook aangetoond.

Mogelijk onveilig

De NVWA handhaaft de beslissing van het Ctgb en geeft Watter dus geen toestemming om te leveren aan de Nederlandse markt. "Het is verboden om niet-toegelaten of niet-vrijgestelde producten als handdesinfectiemiddel op de markt te brengen", zegt een woordvoerder van de NVWA. Niet-toegelaten middelen kunnen onveilig zijn voor consumenten."

Watter vecht de beslissing niet aan, maar heeft aanvullende informatie aangeleverd bij de NVWA om aan te tonen dat het product wél veilig is. Koop: "Dat proces duurt lang. Ondertussen leveren we wel aan ons omringende landen, waar de bureaucratie iets minder is. Volgende week gaat er bijvoorbeeld een vrachtwagen naar Engeland."