Nico Uppelschoten op PVV-lijst voor Tweede Kamerverkiezingen

PVV'er Nico Uppelschoten (79) is verkiesbaar bij de komende Tweede Kamerverkiezingen in november. De ervaren politicus uit Eelde staat 39ste op de lijst.

Uppelschoten is momenteel fractieleider van de PVV in het Drents Parlement, waar hij sinds 2011 oppositie voert. Bij de afgelopen Statenverkiezingen was hij voor de derde keer lijstaanvoerder van PVV Drenthe.

Nieuwkomers en vertrekkers

Bij de eerste tien kandidaten van de PVV staan drie nieuwelingen, zo maakte partijleider Geert Wilders vandaag bekend. Zo stapt de voorzitter van de fractie in de Eerste Kamer, Marjolijn Faber, over naar de Tweede Kamer. Ze staat op de zevende plek.

Hoogste nieuwkomer is zelfstandig ondernemer Rachel van Meetelen uit Bergen op Zoom. Zij heeft de derde plek gekregen. Op plaats zes staat ook een nieuwkomer: René Claassen. Hij is momenteel fractievoorzitter van de PVV in de Provinciale Staten van Limburg.

Een aantal oudgedienden keert niet terug. Harm Beertema heeft zich teruggetrokken als kandidaat omdat hij zijn zestiende plek te laag vond. Eerder kondigden Sietse Fritsma en Machiel de Graaf al aan niet terug te willen keren in de Kamer. In augustus stapte Lilian Helder over naar de BBB.