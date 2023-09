Slachterij in Anloo bestaat 60 jaar met drie generaties Bos: 'Prachtig vak'

In Anloo vieren drie generaties van de familie Bos komende zaterdag een belangrijke mijlpaal. Hun slachterij ABZ heeft de mijlpaal van zestig jaar bereikt. En dat is zeker een feestje waard, met al het personeel: dertig mannen en vrouwen in totaal. Want het ambacht van de zelfslachtende slager is aan het uitsterven. Dus dat hun horecaslachterij er nog is, 'is best heel bijzonder', vinden ze.

Grondlegger opa Arie Bos is 80 jaar. "En één maand", voegt hij er grijzend aan toe. Arie glimt van trots dat zijn 'slagerskindje' de zestig heeft gehaald. "Nee, nooit gedacht, wel gehoopt natuurlijk. Vijftig jaar was al mooi, maar nu nog weer eens tien jaar erbij, en ook mijn kleinzoon Sander in het vak, ik vind het prachtig."

ABZ = Arie Bos Zuidlaren

De basis voor slachterij ABZ werd zestig jaar geleden gelegd door Arie Bos, in zijn toenmalige woonplaats Zuidlaren. Vandaar dus ABZ. "Aan de Zuidlaarderweg begon ik een kleine slachterij, in een schuur achter het huis. Maar in 1973 kon ik in Anloo een stukje van de melkfabriek kopen, die toen leeggekomen was. En sindsdien is het uitgegroeid van een bedrijf met tien man personeel naar dertig. Mijn zoon Erwin heeft de zaak goed voor mekaar", zegt een trotse Arie.