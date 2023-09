'Drentse buurt- en dorpshuizen herstellen zich wonderbaarlijk na corona- en energiecrisis'

Er zijn tijden geweest dat het voortbestaan van veel buurt- en dorpshuizen in onze provincie aan een zijden draadje hing, maar daar is in veel gevallen weinig meer van terug te zien. Dat zegt Paul van Schie van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD).

Dat hij de algemene situatie van de Drentse buurt- en dorpshuizen onder de loep neemt is geen toeval, want vanavond wordt de eerste van de zeven afleveringen over 'Drents dorphuis van het jaar' op TV Drenthe uitgezonden. "In de eerste uitzending worden de zes deelnemers die het tegen elkaar opnemen geïntroduceerd en vanaf volgende week is er elke week een ander buurt- of dorpshuis in beeld", legt Van Schie uit.

Aantal aanmeldingen verdubbeld

Het is de vierde editie van de verkiezing voor Drents dorpshuis van het jaar en hij heeft sterk de indruk dat de verkiezing inmiddels voet aan de grond heeft gekregen. "Veel mensen die ik spreek kennen de verkiezing, zowel buurt- als dorpshuizen zijn er al langer mee bezig en ook bij gemeenten hoor ik positieve verhalen", stelt hij tevreden vast. "En als je het vergelijkt met de verkizieng van 2020 is er een verdubbeling van het aantal aanmeldingen."

De verkiezing is volgens Van Schie belangrijk omdat er in de dorps- en buurthuizen die onze provincie rijk is mooie dingen gebeuren. "En dat zijn dingen die een plekje in de spotlights verdienen. Wij zien dat wel, net als de mensen in de dorps- en buurthuizen zelf, maar wij vinden dat die ontwikkelingen ook een plekje op televisie verdienen. Daarmee willen we de buurt- en dorpshuizen die goed bezig zijn ook een duwtje in de rug geven."

Financiële injectie

Alle buurt- en dorpshuizen die zich voor de verkiezing hadden aangemeld hebben duizend euro gekregen. De dorpshuizen die zijn geselecteerd voor de verkiezing kregen daarbovenop nog eens 1500 euro. Een nuttige financiële injectie, denkt Van Schie:

"Er zijn genoeg dorpshuizen die het prima voor elkaar hebben, maar ook die wel wat financiële steun kunnen gebruiken. Als er dorpshuizen zijn die een plan hebben liggen en op zoek zijn naar financiering, en dat kan via fondsen, dan helpt het als je iets aan co-financiering kunt inbrengen."

De organisator van de BOKD stelt tevreden vast dat veel dorps- en buurthuizen in onze provincie na een moeilijke periode weer zijn opgekrabbeld. "Je merkt dat de activiteiten bij de meeste buurt- en dorpshuizen weer op hetzelfde niveau zitten als voor het coronatijdperk. Maar het is wel nog steeds lastig om aan vrijwilligers en bestuursleden te komen. Daar is wel echt een grote kentering in gekomen", nuanceert hij.

Bij elkaar op bezoek